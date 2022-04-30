ХК «Ак Барс» официально покинули шесть игроков, включая Бобкова и Линдхольма

Хоккейный клуб «Ак Барс» покинули шесть игроков в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Приводим полный список игроков:

Вратарь Игорь Бобков — он провел в составе клуба семь игр при коэффициенте надежности 2.19. Отразил 89,7% бросков, дважды сыграв на ноль.

Защитник Роман Рукавишников — он выступал за «Ак Барс» с сезона-19/20 и сыграл за клуб 134 матча, в которых набрал 24 (4+20) очка при показателе полезности +26.

Защитник Марк Барберио — он сыграл шесть матчей, набрав 3 (1+2) очка при показателе полезности +2.

Защитник Джейсон Демерс — сыграл за «Ак Барс» девять раз и сделал три передачи.

Нападающий Эрик Фер — провел семь игр, забросил одну шайбу

Нападающий Пер Линдхольм — сыграл 29 матчей, набрав 19 (7+12) очков.

— Клуб благодарит игроков за работу и желает удачи в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении клуба.

Недавно казанский «Ак Барс» продлил контракт с нападающим Артемом Лукояновым. Соглашение рассчитано еще на 2 года, до 2024-го.

Также стало известно, что по итогам 2021 года «Ак Барс» потратил на зарплаты 2,55 миллиарда рублей.