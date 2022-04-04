Игорь Бобков покинет «Ак Барс» и перейдет в «Автомобилист»

Вратарь Игорь Бобков заканчивает карьеру в казанском «Ак Барсе». Как стало известно изданию «Чемпионат», 31-летний голкипер перейдет с екатеринбургский «Автомобилист» на правах свободного агента. Действующий контакт Бобкова рассчитан до 30 апреля 2022 года.

Ы нынешнем сезоне-2021/2022 вратарь сыграл за «Ак Барс» 16-ти играх и пропустил 33 шайбы. Коэффициент надежности составил 2.19. Процентр отраженных бросков — 89.7%

В нынешнем сезоне «Ак Барс» занял четвертое место в Восточной конференции. В Кубке Гагарина казанцы вылетели в первом раунде, уступив в серии омскому «Авангарду» (2-4).

Эрик Добролюбов