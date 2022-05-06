Универсиаду в Китае перенесли на 2023 год

Всемирные студенческие игры FISU 2021 в Чэнду (Китай) перенесли на 2023 год. Об этом сообщили в Международной федерации университетского спорта (FISU).



Решение отложить Всемирные студенческие игры FISU до 2023 года приняли «после обширных обсуждений между FISU, Организационным комитетом Чэнду-2021 и другими заинтересованными сторонами», сообщает «Интерфакс».

— Решение о переносе Чэнду на 2021 год было принято нелегко, но это правильное решение для университетских спортсменов. Их благополучие всегда является нашим приоритетом номер один, — прокомментировал решение исполняющий обязанности президента FISU Леонц Эдер.

Фото: Ринат Назметдинов

В конце апреля сообщалось о намерении FISU выбрать другие даты проведения Универсиады в Екатеринбурге. Универсиада в Екатеринбурге должна была пройти с 8 по 19 августа 2023 года.

Маргарита Головатенко