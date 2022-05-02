Трамп заявил, что Россия проявляет неуважение к США риторикой о ядерном оружии

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия проявляет неуважение к лидерству его страны, ведя риторику о ядерном оружии.



Трамп упомянул, что отрицательно относился к идее модернизации ядерных сил США, когда был на посту президента, но тогда у него «не было выбора», так как аналогичные действия предпринимали другие страны.

Он назвал своего преемника и оппонента Джо Байдена «президентом, который понятия не имеет, что происходит», и намекнул на недавний случай, когда тот после одного из публичных выступлений протянул для рукопожатия руку в пустоту.

— Это происходит тогда, когда (президент России Владимир) Путин постоянно говорит о ядерном оружии. Никто никогда не говорил о ядерном оружии, вы не должны о нем говорить, это запретное слово, поскольку оно слишком разрушительно. (Путин) же говорит о нем постоянно, потому что он не уважает наше лидерство, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: pxhere.com

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал существенными риски возникновения ядерной войны.

В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что спецоперация России на Украине направлена на отказ Киева от вступления в НАТО, которое могло бы спровоцировать войну между ядерными державами.

Маргарита Головатенко