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Трамп заявил, что Россия проявляет неуважение к США риторикой о ядерном оружии

08:23, 02.05.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Трамп заявил, что Россия проявляет неуважение к США риторикой о ядерном оружии
Фото: kremlin.ru

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия проявляет неуважение к лидерству его страны, ведя риторику о ядерном оружии.

Трамп упомянул, что отрицательно относился к идее модернизации ядерных сил США, когда был на посту президента, но тогда у него «не было выбора», так как аналогичные действия предпринимали другие страны.

Он назвал своего преемника и оппонента Джо Байдена «президентом, который понятия не имеет, что происходит», и намекнул на недавний случай, когда тот после одного из публичных выступлений протянул для рукопожатия руку в пустоту.

— Это происходит тогда, когда (президент России Владимир) Путин постоянно говорит о ядерном оружии. Никто никогда не говорил о ядерном оружии, вы не должны о нем говорить, это запретное слово, поскольку оно слишком разрушительно. (Путин) же говорит о нем постоянно, потому что он не уважает наше лидерство, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: pxhere.com

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал существенными риски возникновения ядерной войны.

В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что спецоперация России на Украине направлена на отказ Киева от вступления в НАТО, которое могло бы спровоцировать войну между ядерными державами.

Маргарита Головатенко
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:26
    Лидер должен иметь столько оружия, чтобы весь мир им насытить. Штаты этого сделать не могут. Значит они совсем не лидер, а так себе страна. Трамп пыжится, как пыжик.
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