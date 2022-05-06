В России за сутки выявили 5 541 случай заболевания коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России зафиксировали 5 541 случай заражения COVID-19. Всего заболевших по стране выявили 18 216 719 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 6 мая, за сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 выписались 9 408 человек. Всего вылечившихся — 17 588 067 россиян.

За сутки коронавирус унес жизни 136 жителей страны. Всего от инфекции скончались 376 696 россиян.

Фото: Максим Платонов

5 мая сообщалось, что в России выявили 5 011 случаев заболевания коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, стране и мире на сегодня читайте в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова