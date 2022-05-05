В России за сутки выявили 5 011 случаев заболевания коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России зафиксировали 5 011 случаев заражения COVID-19. Всего заболевших по стране выявили 18 211 178 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 5 мая, за сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 8 723 человека. Всего вылечившихся — 17 578 659 россиян.

За сутки коронавирус унес жизни 139 жителей страны. Всего от инфекции скончались 376 560 человек.

Фото: Максим Платонов

4 мая сообщалось, что в России выявили 5 093 случая заболевания коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, стране и мире на сегодня читайте в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова