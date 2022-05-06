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В ЦБ предупредили о возможных задержках при проведении операций из-за технических работ

09:55, 06.05.2022
В ЦБ предупредили о возможных задержках при проведении операций из-за технических работ
Фото: cbr.ru

В обработке операций в сервисах платежной системы Банка России и в Системе передачи финансовых сообщений возможны задержки из-за технических работ, сообщает регулятор.

В сообщении сказано, что обработка операций в сервисах и Системе может быть замедлена. Некоторые операции могут проходить медленнее либо их придется повторить позднее. Средства клиентов сохранны, подчеркивается в сообщении.

В ЦБ также сообщат о возобновлении обычного режима работы, информирует «РИА Новости».

realnoevremya.ru
Фото: realnoevremya.ru

1 мая вступил в силу новый лимит максимального размера одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) — он был увеличен до 1 млн рублей, тогда как ранее составлял 600 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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