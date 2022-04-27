Решения по индексации пенсий, зарплат бюджетников примут в ближайшее время

В ближайшее время будут приняты решения по индексации пенсий, зарплат бюджетников и всех пособий. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая перед Советом законодателей Федерального собрания.

Ключевым отраслям экономики России, малому и среднему бизнесу сейчас оказывается поддержка, эта практика сохранится и в дальнейшем, передает «РИА Новости» его слова.

Фото: kremlin.ru

С 1 мая, согласно указу президента, стартуют новые ежемесячные социальные выплаты для семей с детьми от 8 до 17 лет. Их получат более 5 млн человек по всей стране. В Татарстане выплаты направят 79 380 детям. Подробная инструкция по их получению — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина