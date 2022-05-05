Под «Азовсталью» могут удерживать более 200 мирных граждан

В подземных помещениях завода «Азовсталь» в Мариуполе могут удерживать еще более 200 мирных граждан, сообщил представитель штаба операции по освобождению предприятия.



По его словам, реализация вызволения с территории «Азовстали» более сотни удерживавшихся националистами мирных граждан была успешной, но ситуация остается сложной:

— Прежде всего это обусловлено тем, что в подземных помещениях предприятия нацистами «Азова» могут насильно удерживаться еще более 200 мирных граждан, включая женщин, детей и стариков, — сказал он «РИА Новости».

Вчера глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в подвалах завода «Азовсталь» в Мариуполе находятся более 150 мирных жителей и 170 раненых.

На днях координатор ООН на Украине Оснат Лубрани сообщила, что в Мариуполе на комбинате «Азовсталь» по-прежнему остаются гражданские лица. Лубрани отметила, что новые действия по эвакуации мирных граждан с участием организации пока не запланированы. По ее словам, данная операция показала, что это возможно, и ООН готова начать работу в этом контексте как можно скорее.

Маргарита Головатенко