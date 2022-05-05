В Татарстане на подготовку волонтеров для сферы туризма выделят 3,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Госкомитет Татарстана по туризму объявил тендер на услуги по поддержке работы добровольцев в сфере туризма и на организацию подготовки волонтеров по основам обслуживания гостей в рамках проекта «Гостеприимная Казань» в 2022 году. Начальная цена контракта — 3,5 миллиона рублей. Источник финансирования — бюджет Татарстана.

Подрядчику понадобится изготовить купольные конструкции и мебель для них и установить их в Казани на улице Баумана, 86 (вблизи часов), на площади 1 Мая и около театра им Г. Камала. Их установку требуется согласовать с администрацией города. Исполнитель должен обеспечить сохранность конструкций в вечернее и ночное время с 31 мая по 31 августа 2022 года.

Кроме того, потребуется изготовить туристические карты Казани на русском и английском языках, Болгара и Свияжска — на русском, татарском и английском языках, а также таблички с надписями.

Заявки на участие в тендере принимаются до 13 мая. Срок оказания услуг — со дня заключения государственного контракта по 31 декабря 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом году на оказание подобных услуг в рамках проекта «Гостеприимная Казань» выделяли такую же сумму — 3,5 млн рублей. От исполнителя тогда требовалось изготовить туристические карты нескольких городов Татарстана.

Дарья Акимова