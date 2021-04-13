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На подготовку волонтеров в рамках проекта «Гостеприимная Казань» потратят 3,5 млн рублей

10:42, 13.04.2021 3
На подготовку волонтеров в рамках проекта «Гостеприимная Казань» потратят 3,5 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

На оказание услуг по поддержке работы волонтерства в сфере туризма и на организацию подготовки волонтеров по основам обслуживания гостей в рамках проекта «Гостеприимная Казань» потратят 3,5 млн рублей. Такой тендер опубликован на сайте госзакупок.

От исполнителя требуется в том числе изготовить туристические карты Великого Болгара, Острова-града Свияжск, а еще таких городов, как Казани, Елабуга, Чистополь и Тетюши. Карты должны быть на русском, татарском и английском языках.

Заказчиком выступает госкомитет Татарстана по закупкам. Срок оказания услуг — до 31 декабря 2021 года. Заявку можно подать до 21 апреля.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле сообщалось, что двое казанцев вышли в финал конкурса «Мастера гостеприимства». Всего в финал вышли 30 участников из 17 регионов России.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 13 апр
    в аэртопорту есть такие брошурки с картами, бесплатно брать можно.
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    Анонимно 13 апр
    но печатают и делают их же не забесплатно! Все стоит денег. Везде есть свои исполнители.
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  • Анонимно 13 апр
    Поскорей бы эпидемия закончилась и все вернулось в норму. В том числе и турим.
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