На подготовку волонтеров в рамках проекта «Гостеприимная Казань» потратят 3,5 млн рублей

На оказание услуг по поддержке работы волонтерства в сфере туризма и на организацию подготовки волонтеров по основам обслуживания гостей в рамках проекта «Гостеприимная Казань» потратят 3,5 млн рублей. Такой тендер опубликован на сайте госзакупок.

От исполнителя требуется в том числе изготовить туристические карты Великого Болгара, Острова-града Свияжск, а еще таких городов, как Казани, Елабуга, Чистополь и Тетюши. Карты должны быть на русском, татарском и английском языках.

Заказчиком выступает госкомитет Татарстана по закупкам. Срок оказания услуг — до 31 декабря 2021 года. Заявку можно подать до 21 апреля.



Фото: realnoevremya.ru

В апреле сообщалось, что двое казанцев вышли в финал конкурса «Мастера гостеприимства». Всего в финал вышли 30 участников из 17 регионов России.

Маргарита Головатенко