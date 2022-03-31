Роскомнадзор привлечет «Википедию» к административной ответственности

В Роскомнадзоре заявили, что интернет-портал «Википедия» будет привлечен к административной ответственности за неудаление противоправной информации. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметили в ведомстве, Роскомнадзор в соответствии с требованием Генпрокуратуры России направил уведомление администрации интернет-портала с требованием незамедлительно удалить недостоверную информацию по теме спецоперации Вооруженных сил России на Украине, направленную на дезинформацию пользователей.

Интернет-ресурс требование не выполнил. Теперь Роскомнадзор составит протокол об административном правонарушении по статье 13.41 КоАП РФ в отношении «Википедии», сообщили в ведомстве. Порталу может грозить штраф в размере до 4 млн рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

2 марта Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить недостоверную информацию о российской спецоперации на Украине. Речь шла об использовании фейкового контента, который дезинформировал российских пользователей.

Дарья Акимова