Нападающий Кирилл Семенов перешел в «Ак Барс»

Центральный нападающий Кирилл Семенов подписал контракт с казанским «Ак Барсом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

27-летний хоккеист весь прошлый сезон провел в «Торонто Мэйпл Лифс» и «Авангарде». Вернувшись в Россию, он сыграл 21 матч, набрав 10 очков при показателе полезности +4. Всего в КХЛ нападающий провел 463 матча, в которых набрал 208 (89+119) очков.

По словам генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина, Семенов является одним из лучших российских форвардов. Он умеет работать на партнеров, создавать моменты и самостоятельно забрасывать важные шайбы.

Фото: pixabay.com

Сегодня также стало известно, что два обладателя серебряных медалей Олимпиады в Пекине в составе сборной России — нападающий Вадим Шипачев и защитник Вячеслав Войнов — перешли в казанский «Ак Барс» из московского «Динамо». Валиуллин, комментируя обмен, заявил, что это лучшие игроки в Континентальной хоккейной лиге, сохранившие мотивацию в Кубке Гагарина.

Дарья Акимова