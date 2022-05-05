Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов официально стали игроками «Ак Барса»

Два обладателя серебряных медалей Олимпиады в Пекине в составе сборной России 35-летний нападающий Вадим Шипачев и 32-летний защитник Вячеслав Войнов перешли в казанский «Ак Барс» из московского «Динамо».



Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин, комментируя обмен, заявил что это лучшие игроки в Континентальной хоккейной лиге, сохранившие мотивацию в Кубке Гагарина.

«Их переход улучшит качество нашей игры на всех участках площадки и во всех форматах. Мы уверены, что мастерство, лидерские качества и опыт работы с нашим тренерским штабом помогут Вадиму и Вячеславу быстро влиться в команду и показывать лучшую свою игру», — приводит слова генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина пресс-служба клуба.

Контракты 35-летнего нападающего и 32-летнего защитника действуют до конца сезона-23/24 и 22/23 соответственно.

Ранее мы сообщали, что три лидера «Динамо» — Вячеслав Войнов, Станислав Галиев и Вадим Шипачев — будут обменяны в «Ак Барс» за символическую сумму в 1000 рублей. Однако позже агент Галиева Шуми Бабаев опроверг, что в этом списке присутствует его клиент.

фото: fhr.ru

Эрик Добролюбов