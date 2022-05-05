В марте средний размер лимитов по кредитным картам в Татарстане сократился почти на 10%

В марте 2022 года в Татарстане средний размер лимита по выданным кредитным картам составил 62 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился на 9,8%. В марте 2021 года он достигал 68,9 тысячи рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по России средний размер лимита сократился на 7,2%, до 64,9 тысячи рублей. Для сравнения, в марте 2021 года он оценивался в 69,9 тысячи.

Самый большой средний размер лимита в марте 2022-го зафиксирован в Москве (95,5 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (78,5 тысячи рублей), Ханты-Мансийском АО (78,1 тысячи рублей), Московской области (74,1 тысячи рублей). В Приморском крае он составил 69,8 тысячи рублей.

По сравнению с мартом 2021 года больше всего средний размер лимита сократился в Удмуртии (-14,6%), Ростовской области (-13,3%), Санкт-Петербурге (-12,4%), в Московской (-11,8%) и Тюменской (-10,7%) областях. В Москве показатель упал на 10,2%.

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По данным НБКИ, за март этого года в Татарстане выдали 23 тысячи новых кредитных карт. В сравнении с февралем их количество сократилось на 29,5%. В целом по России количество выданных кредитных карт составило 800 тысяч. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 28,5% (1,12 млн единиц), а по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — на 28,3% (1,12 млн единиц).

Максим Кокунин