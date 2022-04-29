За март 2022 года в Татарстане выдали 23 тысячи новых кредитных карт

В Татарстане за март этого года выдали 23 тысячи новых кредитных карт. В сравнении с февралем их количество сократилось на 29,5%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России за март 2022 года количество выданных кредитных карт составило 800 тысяч. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 28,5% (1,12 млн единиц), а по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — на 28,3% (1,12 млн единиц).

Наибольшее количество новых карт в марте было выдано в Москве (57,1 тысячи), Московской области (45,4 тысячи), Санкт-Петербурге (33,1 тысячи), Краснодарском крае (32,6 тысячи) и Башкортостане (27,2 тысячи).

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Согласно исследованию сервиса SuperJob, 73% жителей России не планируют отказываться от наличных денег. Это на 8% больше, чем в 2021 году. Полный переход на безналичный расчет поддерживают лишь 15% россиян. Чаще других к этому готовы граждане до 34 лет, а также те, кто имеет доход более 80 тысяч рублей.

12 февраля стало известно, что в 2021 году количество россиян, имеющих активную кредитную карту, увеличилось на 20,5%, до 20,5 млн человек. Также поднялся спрос на кредиты наличными. По итогам прошлого года 19,5 млн граждан оформило как минимум один такой новый заем.



Максим Кокунин