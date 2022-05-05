Жители Поволжья внесли Татарстан в топ-15 регионов России для отпуска

Фото: Максим Платонов

Жители Приволжского федерального округа назвали Татарстан в числе 15 наиболее подходящих для отпуска российских регионов. Таковы результаты опроса, проведенного службой исследования онлайн-портала по поиску работы hh.ru.

Отдохнуть в Татарстане предпочли бы 3,1% опрошенных. Самым популярным местом для отпуска оказался Краснодарский край — его выбрали 25%.

На втором месте рейтинга регионов для отдыха оказался Алтайский край (8,4%), на третьем — Крым (7,9%). Также респонденты выбирали Санкт-Петербург, Калининградскую и Ленинградскую области, Камчатку, Дагестан и Москву.



Кроме того, 50% назвали пляжный формат отдыха в качестве самого популярного. Еще 46% предпочли активный отпуск, 37% — экскурсии, 27% — санатории и курорты. Еще 27% желают проводить отпуск на даче либо дома.

скриншот: данные опроса

В конце апреля заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что Татарстан попал в семерку регионов, наиболее популярных среди туристов. В тройку вошли Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург.

Дарья Акимова