Татарстан попал в топ-7 регионов по популярности среди туристов

Татарстан попал в семерку регионов, наиболее популярных среди туристов, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на совещании по подготовке к летнему туристическому сезону.



В тройку вошли Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург, а Татарстан занял четвертое место. За ними следуют Ставропольский край, Московская область и Крым.

Также в Татарстане по сравнению с прошлым годом наблюдаются существенные темпы прироста турпотока. Аналогичная ситуация — в Башкирии, Пермском и Алтайском краях, а еще в Самарской области.

На совещании вице-премьер поручил Ростуризму и Минтрансу обеспечить качество и доступность отдыха во всех регионах России.

Фото: realnoevremya.ru

На днях сообщалось, что Татарстан вошел в десятку регионов-лидеров по спросу посуточной аренды квартир и домов на майские праздники в 2022 году. Республика занимает шестое место — на ее долю приходится 4% запросов.

Известно, что в столице республики на майские праздники ожидается более 100 тысяч туристов, а средняя загрузка гостиничных объектов на этот период составляет 60—90%. Всего в Казани открыто 229 гостиничных объектов, которые могут принять более 16 тысяч туристов. В среднем гостиницы в марте этого года были загружены на 52%, на майские праздники загрузка в некоторых из них уже полная.

Маргарита Головатенко