Источник: в «Ак Барс» перейдут лидеры «Динамо» Шипачев, Галиев и Войнов за 1000 рублей

Московское «Динамо» готово отпустить троих своих ведущих хоккеистов Вадима Шипачева, Вячеслава Войнова и Станислава Галиева в казанский «Ак Барс» за 1000 рублей. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свои источники. По информации телеканала, обмен должен состояться в течение нескольких часов.



Сообщается, что «Динамо» отдает троих своих лидеров за символическую денежную компенсацию в 1000 рублей, чтобы сократить расходы на зарплату, и возьмет новый вектор развития. В Москве рассчитывают перенять опыт ХК МВД, который в 2010 году дошел до финала Кубка Гагарина, а позже, объединившись с «бело-голубыми» под брендом «Динамо», дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2012, 2013).

Вадим Шипачев в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром лиги, Вячеслав Войнов — двукратный обладатель Кубка Стенли в составе «Лос-Анджелеса» и один из лучших атакующих защитников в КХЛ, а Станислав Галиев — форвард первого звена, который становился обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» в 2018 году. Все трое выступали на пекинской Олимпиаде в феврале, откуда привезли серебряные медали.

фото: dynamo.ru

Эрик Добролюбов