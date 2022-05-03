Агент — об информации о переходе лидеров «Динамо» в «Ак Барс»: «Галиева в этом списке пока нет»

Хоккейный агент Шуми Бабаев отреагировал на информацию о том, что вскоре его клиент Станислав Галиев, а также Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова перейдут в «Ак Барс» за 1000 рублей.

«Все возможно. Для московского «Динамо» это хорошая сделка — сбросить большие контракты. Никто не будет выкупать игроков с большими соглашениями. Потом пришлось бы им выплачивать компенсацию. Так что «Динамо» в плюсе. Но Станислава Галиева в этом списке пока нет», — приводит слова Бабаева Metaratings.

Ранее в СМИ прошла информация о том, что вскоре должен состояться обмен между «Динамо» и «Ак Барсом». В казанскую команду должны перебраться лидеры московской команды Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов и Станислав Галиев. А «Динамо» получит за них символическую сумму в 1000 рублей.



Эрик Добролюбов