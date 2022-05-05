Эксперты: уход «Макдоналдса» станет трамплином для национального фастфуда, в том числе татарского

Приостановка работы ряда западных брендов ресторанов в России, включая «Макдоналдс», станет трамплином для создания рынка национального фастфуда. Уже сейчас вырос спрос на национальную кухню — татарский эчпочмак, башкирский кыстыбый и якутскую оленину, считают эксперты, опрошенные ТАСС.



Как прокомментировал президент союза управляющих ресторанами России Сергей Миронов, задача не заместить американские сети быстрого питания, а создать национальный фастфуд. Главными условиями популярности национальной кухни он считает востребованность и интерес, а еще понятность продукта.

Сейчас потребители готовы платить за более качественный продукт и разнообразие, считает бизнес-омбудсмен в Башкортостане Флюр Асадуллин:

— Спрос на национальную кухню больше развит в так называемых национальных республиках, в регионах, где проживают представители отдельных национальностей — башкиры, татары, чеченцы, удмурты. У всех народов есть свои блюда, главное — грамотно их преподнести.

Фото: Олег Тихонов

По словам основателя халяль-сети быстрого питания «Тюбетей» в Казани Султана Сафина, высокие стандарты качества и клиентского сервиса лучших мировых западных ресторанов быстрого питания «можно и нужно применять» к национальной кухне, но кухню следует осваивать самим: «За татарской кухней стоит опыт и знания наших предков, которые мы только начинаем открывать для себя», — сказал он.

В прошлом году в Казанском инновационном университете открыли студию национальной кулинарии имени Юнуса Ахметзянова, автора книг «Татар халык ашлары» и «Татарские блюда». Кулинар, более 40 лет проработавший в системе общественного питания, собрал по деревням богатую коллекцию рецептов и в 1969 году открыл Дом татарской кулинарии в Казани. Подробнее о студии — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко