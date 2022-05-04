Россия доставила на Украину более 17,5 тысячи тонн гуманитарной помощи

Со 2 марта текущего года Россия доставила на Украину 17 567,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинских изделий. Такие данные привел начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, проведены 967 гуманитарных акций. Четыре из них проводятся сегодня в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской области. В ходе акций граждане получат почти 170 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

По данным Минобороны, за последние сутки без участия Киева из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 10 617 человек, в том числе 1 421 ребенка. Всего с начала спецоперации на территорию страны прибыли 1 114 318 переселенцев, включая 199 348 детей.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация о спецоперации на Украине — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова