СИБУР заменит импорт полимеров и БОПП-пленок для производства упаковки

СИБУР предлагает заменить импортные аналоги полимеров и БОПП-пленок для производства упаковки. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи представителей СИБУРа и входящего в него БИАКСПЛЕНа с ведущими производителями упаковки.

Как сообщает пресс-служба компании, спрос на упаковку формируется покупательной способностью конечных потребителей. По данным Romir, текущие средние расходы населения демонстрируют снижение относительно средних показателей за прошлый год. Как следствие, во втором квартале ожидается сокращение спроса на упаковку на 5—7%, а по отдельным ее видам — до 40%.

Текущая геополитическая ситуация и волатильность валютных курсов оказывают влияние на рост себестоимости производства, а также сужают ассортимент упаковочных материалов. Поэтому для сохранения эффективности производства переработчикам и производителям упаковки необходимо не только сократить затраты по всей цепочке производства, но также изменить подход к производству в пользу более простых упаковочных решений.

В настоящее время СИБУР на основе «СИБУР ПолиЛаб» разрабатывает новые марки, полностью удовлетворяющие требованиям клиентов. Спрос на импортозамещающие марки полимеров со стороны переработчиков из различных отраслей уже составляет более 140 тыс. тонн в год.

Кроме того, СИБУР оказывает поддержку в обеспечении производителей необходимыми импортными компонентами, такими как краски, растворители и добавки. Компания прорабатывает механизмы поставки и проводит обучение по импорту из Турции и стран Азии.