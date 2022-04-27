В Татарстане на строительство дошкольной образовательной организации в селе Альшеево выделят 57 млн рублей
Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на строительство дошкольной образовательной организации на 25 мест в селе Альшеево Буинского района республики. Начальная цена договора — 57,3 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет региона.
Перечень задач включает в себя комплекс земляных работ, устройство наружных и внутренних стен, кровли, крыльца, окон и дверей. Также необходимо провести работы по устройству водопровода, канализации, отопления и вентиляции, благоустроить территорию и т.д.
Срок выполнения работ — 30 ноября 2022 года. Заявки на участие принимаются до 4 мая, подрядчика определят 6 мая.
На прошлой неделе стало известно, что в селе Шильнебаш Тукаевского района республики построят общеобразовательную организацию на 100 мест. На эти цели предусмотрели почти 70 млн рублей. Работы планируют завершить до конца ноября 2023 года.
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