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Путин заявил, что правительство считает поддержку рынка труда своим приоритетом

14:58, 04.05.2022 1
Путин заявил, что правительство считает поддержку рынка труда своим приоритетом
Фото: kremlin.ru

Поддержка российского рынка труда — одно из основных направлений деятельности правительства в нынешних условиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром труда Антоном Котяковым.

Программы по поддержке рынка труда охватят порядка 1,5 миллиона россиян. На реализацию планируется направить более 90 миллиардов рублей, заявил Котяков.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Путин отметил, что программы начала выполнять еще во время пандемии коронавируса и тех вызовов, с которыми пришлось столкнуться, сообщается на сайте Кремля.

Котяков рассказал, что в России ситуация на рынке труда является достаточно стабильной, число безработных не растет. Порядка 98 тысяч россиян находятся в «простое» и около 110 тысяч граждан — в формате неполной занятости на предприятиях, приостановивших работу.

Татьяна Леухина
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комментарии 1

комментарии

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    ну да?! а мужики то не знают!!!
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