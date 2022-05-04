Путин заявил, что правительство считает поддержку рынка труда своим приоритетом
Поддержка российского рынка труда — одно из основных направлений деятельности правительства в нынешних условиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром труда Антоном Котяковым.
Программы по поддержке рынка труда охватят порядка 1,5 миллиона россиян. На реализацию планируется направить более 90 миллиардов рублей, заявил Котяков.
Путин отметил, что программы начала выполнять еще во время пандемии коронавируса и тех вызовов, с которыми пришлось столкнуться, сообщается на сайте Кремля.
Котяков рассказал, что в России ситуация на рынке труда является достаточно стабильной, число безработных не растет. Порядка 98 тысяч россиян находятся в «простое» и около 110 тысяч граждан — в формате неполной занятости на предприятиях, приостановивших работу.
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