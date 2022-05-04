Путин заявил, что правительство считает поддержку рынка труда своим приоритетом

Поддержка российского рынка труда — одно из основных направлений деятельности правительства в нынешних условиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром труда Антоном Котяковым.

Программы по поддержке рынка труда охватят порядка 1,5 миллиона россиян. На реализацию планируется направить более 90 миллиардов рублей, заявил Котяков.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Путин отметил, что программы начала выполнять еще во время пандемии коронавируса и тех вызовов, с которыми пришлось столкнуться, сообщается на сайте Кремля.

Котяков рассказал, что в России ситуация на рынке труда является достаточно стабильной, число безработных не растет. Порядка 98 тысяч россиян находятся в «простое» и около 110 тысяч граждан — в формате неполной занятости на предприятиях, приостановивших работу.



Татьяна Леухина