В Казани эвакуировали поликлинику №1 из-за подозрительного мужчины

Фото: предоставлено очевидцами

В Казани из-за подозрительного мужчины эвакуировали городскую поликлинику №1 по адресу ул. Кирпичная, 7 в Советском районе города. На улицу вышли пациенты и медицинские работники, сообщили «Реальному времени» очевидцы.

По словам свидетелей, в медучреждение зашел мужчина в черном, на нем также были перчатки. Персонал поликлиники счел посетителя подозрительным и попросил показать, что у него в перчатках. На просьбы мужчина не реагировал, молчал. Он «растолкал других пациентов» и зашел в здание. Когда людей вывели на улицу, подозрительный мужчина все еще находился в поликлинике.

Очевидцы сообщили, что сотрудники Росгвардии, прибывшие на вызов, «долго бегали», ища его по больнице. Мужчину нашли, вывели из здания и посадили в машину ведомства. Он сопротивлялся. После того как полиция осмотрела поликлинику, пациенты и персонал смогли зайти в здание.

22 апреля в Казани эвакуировали торговые центры «Южный», «Кольцо» и «Республика». Тем же днем в Вахитовский районный суд Казани поступило сообщение о минировании. Здание эвакуировали. Сообщение оказалось ложным.

Маргарита Головатенко