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В Казани эвакуировали поликлинику №1 из-за подозрительного мужчины

11:51, 04.05.2022 2
В Казани эвакуировали поликлинику №1 из-за подозрительного мужчины
Фото: предоставлено очевидцами

В Казани из-за подозрительного мужчины эвакуировали городскую поликлинику №1 по адресу ул. Кирпичная, 7 в Советском районе города. На улицу вышли пациенты и медицинские работники, сообщили «Реальному времени» очевидцы.

По словам свидетелей, в медучреждение зашел мужчина в черном, на нем также были перчатки. Персонал поликлиники счел посетителя подозрительным и попросил показать, что у него в перчатках. На просьбы мужчина не реагировал, молчал. Он «растолкал других пациентов» и зашел в здание. Когда людей вывели на улицу, подозрительный мужчина все еще находился в поликлинике.

Очевидцы сообщили, что сотрудники Росгвардии, прибывшие на вызов, «долго бегали», ища его по больнице. Мужчину нашли, вывели из здания и посадили в машину ведомства. Он сопротивлялся. После того как полиция осмотрела поликлинику, пациенты и персонал смогли зайти в здание.

22 апреля в Казани эвакуировали торговые центры «Южный», «Кольцо» и «Республика». Тем же днем в Вахитовский районный суд Казани поступило сообщение о минировании. Здание эвакуировали. Сообщение оказалось ложным.

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:43
    Да блин, как будто мужчина не может в больницу с детьми прийти или за справкой зайти. Все глаза вылупят как ненормальные.
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    Анонимно 17:10
    очень странный комментарий. Мужчины ходят в детскую поликлинику, никто на них вылупившись не смотрит. Этот, видимо, реально подозриетельно выглядел, раз обратили внимание. Молодцы персонал - бдят
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