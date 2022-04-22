Новости происшествий

01:54 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани эвакуировали три торговых центра

17:28, 22.04.2022 2
В Казани эвакуировали три торговых центра
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани сегодня эвакуировали торговые центры «Южный», «Кольцо» и «Республика». Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.

Информацию подтвердили представители ТЦ «Южный». Эвакуация уже завершилась.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня днем в Вахитовский районный суд Казани поступило сообщение о минировании. Здание эвакуировали. Сообщение оказалось ложным.

В конце марта мэрия столицы Татарстана сообщала о поступивших сообщениях «о минировании». Также в прошлом месяце неизвестные «минировали» четыре казанских домов культуры — ДК им. Саид-Галеева, «Чулпан», «Московский», «Сайдаш». В КЦ «Московский» письмо о «минировании» поступило во время обсуждения проекта засыпки Казанки под строительство Соборной мечети у «Чаши». Слушания начались в 10.00, но всех пришедших пришлось эвакуировать.

Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 22 апр
    Любят эти шутники кольцо а
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    Дней десять назад там свет выключали. Похоже кольцо не хочет работать
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также