В Казани эвакуировали три торговых центра
В Казани сегодня эвакуировали торговые центры «Южный», «Кольцо» и «Республика». Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.
Информацию подтвердили представители ТЦ «Южный». Эвакуация уже завершилась.
Сегодня днем в Вахитовский районный суд Казани поступило сообщение о минировании. Здание эвакуировали. Сообщение оказалось ложным.
В конце марта мэрия столицы Татарстана сообщала о поступивших сообщениях «о минировании». Также в прошлом месяце неизвестные «минировали» четыре казанских домов культуры — ДК им. Саид-Галеева, «Чулпан», «Московский», «Сайдаш». В КЦ «Московский» письмо о «минировании» поступило во время обсуждения проекта засыпки Казанки под строительство Соборной мечети у «Чаши». Слушания начались в 10.00, но всех пришедших пришлось эвакуировать.
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