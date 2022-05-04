В Поволжье 45% компаний разработали план на случай введения новых санкций

В Приволжском федеральном округе 45% компаний разработали план действий на случай введения дополнительных санкций, нет плана на этот случай у 16% работодателей, еще 39% затруднились ответить, таковы результаты опроса компаний, проведенного службой hh.ru.



В целом положительно оценивают свое положение на рынке 33% работодателей ПФО, еще 46% — стабильно. 17% придерживаются пессимистических взглядов. При этом 47% компаний заявили об изменениях в структуре HR-бюджета после введения санкций. 41% подобные меры не предпринимали, еще 13% затруднились ответить.

47% поволжских компаний сократили расходы на корпоративы, 36% — на подбор персонала, 31% на оценку, обучение и развитие персонала, компенсации, льготы и на внутренние коммуникации.

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В апреле «Реальное время» выясняло, что в условиях экономических санкций и ухода западных инвесторов порядка половины российских компаний намерены оптимизировать затраты на проекты в сфере ESG (устойчивое развитие с заботой об экологии, сохранением социальной защищенности и стандартов корпоративного управления). 39% респондентов полагают, что ESG-повестка будет отброшена на несколько лет назад.

Маргарита Головатенко