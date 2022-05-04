Главное о коронавирусе на 4 мая: скрытая волна инфекции в России, COVID-19 приводит к потере 10 баллов IQ

На вчерашний день в Татарстане выявили 208 случаев заражения COVID-19

За последние сутки в Татарстане выявлено 204 случая заражения коронавирусом. Всего на 4 мая общее количество инфицированных в республике достигло 145 460. Выздоровели за весь период 139 440 человек, в том числе 210 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 984 человека, за минувшие сутки — двое. Госпитализировали за сутки 37 человек.

По данным оперштаба на 3 мая, в Татарстане зарегистрировали нулевой суточный прирост смертей от COVID-19. Госпитализировали с коронавирусом 36 татарстанцев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Роспотребнадзор: последствиями коронавируса могут стать гепатит и воспаление печени



За последние сутки в России выявили 5 093 новых случая коронавируса, выздоровели 6 664 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 206 167 человек, а выздоровевших — до 17 569 936. За сутки болезнь унесла жизни 129 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 376 421 человек.

Иммунолог Николай Крючков заявил, что в России сейчас идет скрытая волна COVID-19. По его словам, она не похожа на те, что были при «дельте» и «омикроне», так как ее тяжело заметить. Подъем заболеваемости начался еще в середине апреля из-за отмены ограничительных мер и снижении уровня вакцинации, но он может стихнуть уже в июне, подчеркнул эксперт.

Врач-невролог, ассистент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. Сеченова Виолетта Толмачева рассказала, что для того, чтобы процесс восстановления когнитивных функций после перенесенного коронавируса происходил быстрее, человек должен самостоятельно прилагать соответствующие усилия, так как нет медикаментозной терапии для этих целей с доказанной эффективностью. По ее словам, для этого нужно давать постоянную нагрузку на мозг в виде простого запоминания или заучивания чего-нибудь наизусть. Кроме того, в реабилитации помогут пересказ текста, изучение языков и игра в шахматы с анализом партий.

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет допустил, что коронавирус мог быть разработан как биологическое оружие в биолабораториях США. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что российским следователям удалось определить круг лиц, причастных к разработке биологического оружия на Украине: среди них представители минобороны США и американских компаний.

Специалисты из Роспотребнадзора рассказали, что после перенесенного коронавируса у человека могут развиться воспаление печени и гепатит. По их словам, такие осложнения могут появиться из-за нехватки в организме кислорода и аутоимунных реакций, когда антитела атакуют здоровые органы и ткани. При правильном лечении все эти последствия обратимы и постковидный гепатит менее опасен, чем вирусные А, В, С и D, подчеркнули ученые.

Фото: Илья Репин

В Омской области, где с конца апреля число госпитализируемых с коронавирусом сократилось в шесть раз, до 12 человек в сутки, вернули в общеклинический оборот 325 ковидных коек. Перед майскими праздниками власти региона разрешили проводить массовые мероприятия, организаторами которых выступают органы власти и профсоюзы. В правительстве области отметили улучшение эпидемиологической ситуации, переход работы скорой помощи в штатный режим и снижение до среднестатистического уровня количества ежесуточных вызовов.

В Сургуте прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 сделали 237 052 человека, что составило 100% от плана, сообщили в администрации города. Кроме того, прививку вторым компонентом сделали 95% от общего количества привитых первым компонентом горожан.

В Казахстане разрешили проводить повторную полную вакцинацию от COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 514 929 228 человек, 6 240 974 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (81 506 838). На второй строчке — Индия (43 088 118), на третьей — Бразилия (30 482 429), на четвертой — Франция (28 948 497), на пятой — Великобритания (22 249 661).



Больше всего смертей зафиксировано в США (994 748). За ними следуют Бразилия (663 930), Индия (523 920), Россия (368 716, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 334).

Испания продлила до 15 мая действующие ковидные ограничения на въезд для граждан ЕС и третьих стран. Туристы, в том числе из России, могут въехать в государство только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 препаратом, одобренным ЕМА или ВОЗ. Прививка должна быть сделана не более 270 дней назад. Также можно предъявить справку о выздоровлении от коронавируса.

Исследователи из Кембриджского университета и Имперского колледжа Лондона установили, что когнитивные нарушения, которые развиваются после COVID-19, сопоставимы тем, что наблюдаются при старении на 20 лет. Ученые отобрали 46 пациентов 28—83 лет, перенесших COVID-19 в тяжелой форме. Спустя полгода после болезни они прошли тесты, измеряющие память, внимание и мышление. По сравнению со среднестатистическими показателями у перенесших COVID-19 была более медленная реакция и более низкая точность ответов. Исследователи приравняли изменения в работе мозга пациентов к потере 10 баллов IQ.

Фото: Максим Платонов

Власти Казахстана разрешили населению проходить повторную полную вакцинацию против COVID-19 препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова. Казахстанцы могут пройти эту процедуру только после дачи добровольного информированного согласия. Интервал между последней прививкой и повторным полным курсом должен составлять не менее трех месяцев.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что смертность от последствий коронавируса в стране к настоящему времени опустилась до минимальных значений с начала пандемии. По его словам, в среднем от заболевания умирает лишь один человек в день, а раньше ежедневное число смертей превышало тысячу. В Мексике продолжается вакцинация, а правительство следит за темпами распространения инфекции.

Фото: pixabay.com

Пекинский метрополитен с 4 мая приостановил работу 64 станций из-за продолжающейся в городе вспышки COVID-19. Всего в метро Пекина 459 станций, в том числе 72 с возможностью пересадки. В среднем Пекинский метрополитен перевозит около 12,5 млн пассажиров в сутки.

Несколько гостей традиционного ежегодного приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором присутствовал и президент США Джо Байден, заразились коронавирусом. Среди заболевших после приема оказались корреспонденты и сотрудники телеканалов CNN, NBC News, телекомпании ABC News и газеты Politico. В частности, положительный результат теста на COVID-19 получил корреспондент ABC News Джон Карл, который пожал руку Байдену. По информации CNN Business, перед тем как попасть на прием в Белом доме, Карл сдавал тест на коронавирус, что являлось обязательным условием для допуска на мероприятие.

Максим Кокунин