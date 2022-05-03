В России выявили 5 466 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировали 5 466 случаев заражения COVID-19. Всего заболевших по стране выявили 18 201 074 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 3 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 7 052 россиян. Всего выздоровевших — 17 563 272 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 125 россиян. Всего от инфекции скончались 376 292 человека.

Фото: realnoevremya.ru

2 мая сообщалось, что в России выявили 6 207 случаев заболевания коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, стране и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко