Новости общества

17:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России выявили 5 466 случаев заболевания коронавирусом

11:23, 03.05.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили 5 466 случаев заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России зафиксировали 5 466 случаев заражения COVID-19. Всего заболевших по стране выявили 18 201 074 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 3 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 7 052 россиян. Всего выздоровевших — 17 563 272 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 125 россиян. Всего от инфекции скончались 376 292 человека.

Фото: realnoevremya.ru

2 мая сообщалось, что в России выявили 6 207 случаев заболевания коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, стране и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем