В День Победы для жителей Казани запустят дополнительные автобусы
9 мая, в День Победы, в Казани запустят дополнительные автобусы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
В этот день они будут курсировать по маршрутам до кладбищ:
- №84 от ул.Халитова через Киндерское кладбище в поселок Чебакса;
- №201с от пр.Победы до Самосыровского кладбища;
- №202с от Чеховского рынка до Самосыровского кладбища;
- №204с от поселка Дербышки до кладбища в поселке Дербышки;
- №205с от ДК железнодорожников до кладбища в поселке Юдино;
- №206с от КДК им.Ленина до кладбища в поселке Сухая река;
- №207с от Самосыровского кладбища до похоронного комплекса «Курган»;
- №208с от ул.Гаврилова до кладбища в поселке Сухая река;
- №209с от пл.Вахитова до Ново-Татарского кладбища;
- №210с от Самосыровского кладбища до Мусульманского кладбища.
Также в этот день автобусы №2, 23, 37, 46, 56, 71, 72 и троллейбусы №2, 3, 5, 7 выйдут на линию по графику рабочего дня.
Напомним, 9 и 10 мая общественный транспорт в Казани будет работать по графику выходного дня. Вместе с этим изменится и схема движения некоторых автобусов из-за закрытия движения на площади Тысячелетия. По новым маршрутам автобусы будут ходить 4 мая с 19.00 до 23.30, 7 мая с 16.30 до 23.30 и 8 мая с 16.30 до полуночи.
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