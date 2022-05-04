В День Победы для жителей Казани запустят дополнительные автобусы

Фото: Максим Платонов

9 мая, в День Победы, в Казани запустят дополнительные автобусы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В этот день они будут курсировать по маршрутам до кладбищ:

№84 от ул.Халитова через Киндерское кладбище в поселок Чебакса;

№201с от пр.Победы до Самосыровского кладбища;

№202с от Чеховского рынка до Самосыровского кладбища;

№204с от поселка Дербышки до кладбища в поселке Дербышки;

№205с от ДК железнодорожников до кладбища в поселке Юдино;

№206с от КДК им.Ленина до кладбища в поселке Сухая река;

№207с от Самосыровского кладбища до похоронного комплекса «Курган»;

№208с от ул.Гаврилова до кладбища в поселке Сухая река;

№209с от пл.Вахитова до Ново-Татарского кладбища;

№210с от Самосыровского кладбища до Мусульманского кладбища.

Фото: Максим Платонов

Также в этот день автобусы №2, 23, 37, 46, 56, 71, 72 и троллейбусы №2, 3, 5, 7 выйдут на линию по графику рабочего дня.

Напомним, 9 и 10 мая общественный транспорт в Казани будет работать по графику выходного дня. Вместе с этим изменится и схема движения некоторых автобусов из-за закрытия движения на площади Тысячелетия. По новым маршрутам автобусы будут ходить 4 мая с 19.00 до 23.30, 7 мая с 16.30 до 23.30 и 8 мая с 16.30 до полуночи.

Максим Кокунин