В Казани вечером 4 мая ограничат движение транспорта на площади Тысячелетия

Фото: мэрия Казани

В Казани сегодня вечером, 4 мая, ограничат движение транспорта на площади Тысячелетия, сообщили в мэрии города.

Движение будет ограничено с 18.00 до 23.00, в том числе от ул. Профсоюзной до ул. Батурина. Это связано с подготовкой к празднованию Дня Победы.

Фото: мэрия Казани

Известно, что в мае в Казани будет частично ограничено движение по автомобильной дороге по улице Патриса Лумумбы. С 5 по 20 мая закроется тротуар возле жилого дома №34, 8 мая с 00.00 до 4.30 здесь же — проезжая часть.

Маргарита Головатенко