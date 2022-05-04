В мае отпуск хотят взять 30% жителей Татарстана

30% жителей Татарстана намерены отправиться в отпуск в мае этого года. Таковы данные исследования, проведенного онлайн-порталом по поиску работы hh.ru.

Самыми популярными месяцами для отпуска у татарстанцев оказались июль и август. По 50% опрошенных предпочитают отдыхать в эти месяцы. 40% выбрали для отпуска июнь. В ноябре, январе и феврале татарстанцы реже всего берут отпуска. Эти варианты выбрали только по 3% респондентов.

Лишь 8% работающих граждан полностью израсходовали свой отпуск за 2022 год, 13% — частично, 53% — вообще ни одного дня. Кроме того, 30% татарстанцев не собираются идти отдыхать до конца года, 48% — точно хотят это сделать, 22% — еще не решили. Размером отпускных выплат оказались довольны 29% жителей республики. В основном это ИТ-специалисты (41%) и строители (36%).

Фото: realnoevremya.ru

Согласно другому исследованию, почти 18% жителей Татарстана не планируют брать отпуск в этом году. 25,6% граждан ожидают, что их отпуск продлится две недели. Почти на месяц в отпуск планируют отправиться 14,2% татарстанцев.

Дарья Акимова