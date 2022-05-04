Евросоюз предложил ввести санкции против патриарха Кирилла

Фото: Василий Иванов (архив)

Европейский Союз предложил ввести санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство «Франс Пресс».



Отмечается, что соответствующее предложение вносится в рамках шестого пакета мер в ответ на спецоперацию России на Украине.

Фото: pixabay.com

Россия объявила о проведении специальной военной операции на Украине 24 февраля. На ее фоне отменялась в том числе встреча патриарха с папой римским Франциском, планировавшаяся в Иерусалиме в июне.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что войдет в шестой пакет санкций против России, который будет представлен сегодня. Меры коснутся трех крупных российских вещателей. Им запретят вещание в странах Евросоюза.



Маргарита Головатенко