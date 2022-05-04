Татарстанцев ожидает короткая рабочая неделя

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Татарстана напомнили о том, что предстоящая рабочая неделя будет сокращенной.



Так, 9 мая — День Победы — нерабочий праздничный день в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса России.

Также выходной день с воскресенья 2 января перенесен на вторник 10 мая. В 2022 году дни с 7 по 10 мая — дни отдыха.

Фото: realnoevremya.ru

Поскольку в 2022 году праздничные дни 1 и 2 января совпадали с выходными днями, выходные переносятся: с субботы, 1 января, на вторник, 3 мая; с воскресенья, 2 января, — на вторник, 10 мая. В этом году 1 мая выпадает на воскресенье, и выходной день переносится на 2 мая, понедельник, поясняли ранее в Минтруда.

Маргарита Головатенко