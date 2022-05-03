На дороге Чистополь — Нижнекамск произошло смертельное ДТП: легковушка столкнулась с грузовиком на встречке

3 мая на 52 километре автодороги Чистополь — Нижнекамск столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате ДТП погибли два человека, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.



По данным ведомства, автомобиль Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу для обгона. Там он столкнулся с грузовиком Scania. Водитель Chevrolet — мужчина 1980 года рождения — скончался на месте происшествия. В аварии погибла и пассажир — женщина 1957 года рождения.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Казани в понедельник, 2 мая, произошло 83 ДТП, одно из которых с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 11 водителей в пьяном состоянии, у еще пяти водителей не было прав управления транспортом.

Маргарита Головатенко