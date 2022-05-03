В Казани в понедельник произошло 83 ДТП
В Казани в понедельник, 2 мая, произошло 83 ДТП, одно из которых с пострадавшими. В городе случилось столкновение автомобилей.
Сотрудники Госавтоинспекции задержали 11 водителей в пьяном состоянии, у еще пяти водителей не было прав управления транспортом.
В отдел полиции доставили семь граждан, которых заподозрили в совершении преступлений, сообщили в ГИБДД города.
В воскресенье, 1 мая, в столице Татарстана произошло 64 ДТП, в двух из которых пострадали люди. Зафиксированы наезд на пешехода и столкновение автомобилей.
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