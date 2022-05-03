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В Казани в понедельник произошло 83 ДТП

07:52, 03.05.2022
В Казани в понедельник произошло 83 ДТП
Фото: ГИБДД Казани

В Казани в понедельник, 2 мая, произошло 83 ДТП, одно из которых с пострадавшими. В городе случилось столкновение автомобилей.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали 11 водителей в пьяном состоянии, у еще пяти водителей не было прав управления транспортом.

В отдел полиции доставили семь граждан, которых заподозрили в совершении преступлений, сообщили в ГИБДД города.

Фото: realnoevremya.ru

В воскресенье, 1 мая, в столице Татарстана произошло 64 ДТП, в двух из которых пострадали люди. Зафиксированы наезд на пешехода и столкновение автомобилей.

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан

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