В Казани в понедельник произошло 83 ДТП

Фото: ГИБДД Казани

В Казани в понедельник, 2 мая, произошло 83 ДТП, одно из которых с пострадавшими. В городе случилось столкновение автомобилей.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали 11 водителей в пьяном состоянии, у еще пяти водителей не было прав управления транспортом.

В отдел полиции доставили семь граждан, которых заподозрили в совершении преступлений, сообщили в ГИБДД города.

Фото: realnoevremya.ru

В воскресенье, 1 мая, в столице Татарстана произошло 64 ДТП, в двух из которых пострадали люди. Зафиксированы наезд на пешехода и столкновение автомобилей.

Маргарита Головатенко