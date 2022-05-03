Следком России расследует факт обнаружения пыточной камеры в Херсонской области

Следственный комитет России расследует факт обнаружения в поселке Зеленовка Херсонской области Украины пыточной камеры. По данным СМИ, она устроена украинскими силовиками.

Внутри камеры обнаружили заминированное тело человека в российской военной форме со следами пыток и увечий. Помимо этого, найдены шприцы. Предполагается, что в них находятся наркотики.

— Следователи СК России изучат озвученные данные и расследуют данный факт в рамках уже возбужденных в ведомстве уголовных дел, — цитирует заявление ведомства ТАСС.

В апреле сообщалось, что украинские боевики пытали более 830 человек в Лимане за подозрение в лояльности России. По данным Минобороны, задержанных подвергали зверским пыткам и угрожали физической расправой над родственниками.

Фото: скриншот видео Минобороны России

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Диана Жиленкова