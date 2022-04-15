В Минобороны России заявили, что украинские боевики пытают более 830 человек в Лимане

Украинские боевики задержали и пытают 837 человек в городе Лиман Донецкой народной республики (ДНР) за подозрение в лояльности России. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он рассказал, что боевики националистических батальонов для выявления у местных жителей пророссийских взглядов и признаков содействия формированиям ДНР провели поквартирные обходы.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Задержанных подвергают зверским пыткам, угрожают физической расправой над родственниками. Также у мирных жителей изъяли ценное имущество и продукты питания под видом нужд территориальной обороны, передает RT.

Сегодня Мизинцев сообщил, что украинские националисты удерживают в заложниках в качестве «живого щита» более 6,1 тысячи иностранцев из девяти государств. Еще 76 зарубежных судов из 18 государств продолжают оставаться заблокированными в портах Украины.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация о ходе военной операции на Украине — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова