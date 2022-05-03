Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Обсуждены вопросы двусторонней повестки дня и продвижения союзного строительства.

Как сообщается на сайте Кремля, затронуты отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, в том числе в связи с подготовкой предстоящей встречи лидеров стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Помимо этого стороны обсудили ход специальной военной операции на Украине. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление партнерства и союзничества России и Белоруссии.

Фото: kremlin.ru

На прошлой неделе Лукашенко допустил, что в Союзное государство, которое строят Россия и Белоруссия, могут войти другие бывшие государства СССР. По его словам, со стороны российских регионов наблюдается очень высокая заинтересованность в развитии сотрудничества с Белоруссией.

Диана Жиленкова