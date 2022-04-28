Лукашенко заявил, что в Союзное государство могут войти другие бывшие республики СССР

Белорусский президент Александр Лукашенко допускает, что в Союзное государство, которое строят Россия и Белоруссия, могут войти другие бывшие государства СССР. Об этом сообщает РБК.

Таким мнением он поделился на встрече в Минске с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. По словам Лукашенко, со стороны российских регионов видна очень высокая заинтересованность в развитии сотрудничества с Белоруссией. Он отметил, что благодаря им Белоруссия имеет такое сотрудничество и пытается выстроить единое Союзное государство на новых принципах.

В феврале Лукашенко говорил о присоединении к Союзному государству Армении. Он объяснял это тем, что стране «деваться некуда».

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В середине апреля Лукашенко, посетив Дальний Восток, заявил, что между Белоруссией и Россией открыта новая страница в отношениях. По его словам, сняты все запреты на присутствие Белоруссии, ее граждан и организаций на закрытых ранее для них российских территориях.

Дарья Акимова