В Казани задержали мужчину по подозрению в краже на 3,2 млн рублей

В Казани задержали 41-летнего местного жителя по подозрению в краже из завода по производству железобетонных изделий на сумму 3,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Ранее в полицию обратился гендиректор предприятия. Он рассказал, что из помещения ангара завода пропали формы для производства пустотных плит. Всего украдено 32 штуки.

Фото: realnoevremya.ru

Задержанный сознался в содеянном и признал свою вину. По словам казанца, раньше он работал на этом предприятии, а в прошлом месяце уволился оттуда. С декабря по февраль мужчина вывозил с территории предприятия формы для производства пустотных плит, а затем сдавал их в пункт приема металла.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере (ч.4 ст.158 УК РФ). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В феврале в Татарстане двух подростков осудили за кражу дизельного топлива из автомобиля. Установлено, что подсудимые слили из КАМАЗа 140 литров дизтоплива на сумму более 6 тысяч рублей. Суд приговорил их к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Диана Жиленкова