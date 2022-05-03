Ночью на пожаре в деревне Зеленодольского района Татарстана погибла женщина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В Зеленодольском районе Татарстана 3 мая загорелся садовый дом в деревне Атлашкино — СНТ «Атлашкино-1А», д. 328. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Когда пожарные прибыли на место, горела вся площадь дощатого садового домика размером 4х5 метров и бревенчатой бани размером 3х4 метра. Пожар ликвидировали на общей площади 32 кв. м.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

При разборе сгоревших конструкций пожарные обнаружили тело женщины предварительно 1943 года рождения. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В Казани 28 апреля случился пожар в здании сауны «Жара» на улице Серова, 8а. Тогда из зоны сильного задымления при помощи маски спасаемого спасли и вывели двух человек. В результате происшествия никто не пострадал.

Маргарита Головатенко