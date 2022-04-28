В Казани утром произошел пожар в сауне — спасли двух человек
В Казани сегодня в 06.28 в здании сауны «Жара» на улице Серова, 8 А произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧ России по Татарстану.
Дым выделялся из кровли здания. Прибывшие на место пожарные расчеты установили, что горение происходит в парной на первом этаже. Из зоны сильного задымления при помощи маски спасаемого спасли и вывели двух человек. В результате происшествия никто не пострадал.
Открытое горение ликвидировали в 06.43. Площадь пожара составила 4 кв. метра.
Вчера вечером в Казани ликвидировали открытое горение на складе на Портовой улице. Огонь локализировали на площади 200 кв. м. Пожарным пришлось вскрывать кровлю, крытую металлическим листом.
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