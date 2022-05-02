Еврокомиссия завтра обсудит шестой пакет санкций против России

Еврокомиссия обсудит шестой пакет санкций ЕС против России во вторник, 3 мая, на заседании коллегии еврокомиссаров. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Подробностей она не привела, пишет ТАСС. По сообщениям СМИ, в числе новых ограничительных мер — дальнейшее расширение черного списка ЕС, отключение от SWIFT еще нескольких российских банков и возможное частичное эмбарго на поставки нефти из России.

Фото: wikipedia.org

Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз летом прекратит импорт российского угля, а до конца года откажется от российской нефти. Сейчас ведется «амбициозная» политика по сокращению зависимости от импорта ископаемого топлива из России.



В конце апреля правительство Швейцарии ввело новые антироссийские санкции. Среди ограничительных мер — запрет на импорт угля. Также вводятся санкции против поставок товаров, например лесоматериалов, цемента, морепродуктов и икры.



Татьяна Леухина