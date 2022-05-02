В Татарстане оказался затоплен участок дороги в Арском районе
В Арском районе Татарстана оказался затоплен один участок дороги в селе Качелино. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РТ.
Жилые дома в зону затопления не попали, транспортное сообщение с населенным пунктом не нарушено. Движение транспорта по мосту прекратили, ограничено движение пешеходов и автомобилей.
Объезд организовали по объездной автодороге через село Наласа. Маршрут объезда составляет 5 км.
В конце апреля в Татарстане были подтоплены два участка автодорог в Арском и Тюлячинском районах.
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