В Татарстане оказался затоплен участок дороги в Арском районе

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану (архив)

В Арском районе Татарстана оказался затоплен один участок дороги в селе Качелино. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РТ.

Жилые дома в зону затопления не попали, транспортное сообщение с населенным пунктом не нарушено. Движение транспорта по мосту прекратили, ограничено движение пешеходов и автомобилей.

Объезд организовали по объездной автодороге через село Наласа. Маршрут объезда составляет 5 км.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану (архив)

В конце апреля в Татарстане были подтоплены два участка автодорог в Арском и Тюлячинском районах.



Татьяна Леухина