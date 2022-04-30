В Арском и Тюлячинском районах Татарстана подтоплены два участка автодорог

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану (архив)

В Татарстане остаются подтопленными два участка автодорог в Арском и Тюлячинском районах. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

По данным ведомства, в Тюлячинском районе у деревни Екатериновка на реке Малая Меша высота перелива составляет 10 см. Такой же показатель зафиксирован в Арском районе у села Качелино на Казанке.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану (архив)

Также на реке Вятке продолжается весенний подъем уровней воды, однако на остальных водоемах наблюдается спад высоты паводочной волны.

На Куйбышевском водохранилище уровень воды у села Верхний Услон снизился на 3 см до 52,42 м. На Нижнекамском водохранилище у Набережных Челнов уровень воды опустился на 4 см до 62,84 м.



В этом месяце в республике оказались подтопленными ряд приусадебных участков. Например, в деревне Байкал Высокогорского района подтопило 10 таких территорий, а в деревне Старые Бирюли — семь.



Диана Жиленкова