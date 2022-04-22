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В Казани к летнему сезону подготовят более 90 памятников

15:51, 22.04.2022 1
В Казани к летнему сезону подготовят более 90 памятников
Фото: kzn.ru

В столице Татарстана стартовала подготовка памятников к летнему сезону. Всего в Казани их насчитывается более 90.

Сегодня рабочие «Горводзеленхоза» начали приводить в порядок памятники Владимиру Ленину на площади Свободы и Габдулле Тукаю в сквере, который носит имя татарского поэта. Сначала сооружение протирают, выявляют повреждения или наличие ржавчины. Затем статую промывают, сообщает мэрия города.

Фото: kzn.ru

После этих работ памятники будут периодически очищать по мере необходимости. В порядок приведут и прилегающие к ним территории: отмоют лестницы, очистят тропинки и уберут мусор.

В субботу, 23 апреля, в Казани запланирован общегородской субботник. Также до 31 мая продолжится санитарно-экологический двухмесячник.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22 апр
    их моют вручную! ничего себе. Думала максимум - из шланга поливают
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