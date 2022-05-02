Президент Татарстана Рустам Минниханов заработал за 2021 год 8,6 млн рублей
Президент Татарстана Рустам Минниханов заработал за 2021 год 8,6 млн рублей. Сведения опубликованы на сайте главы республики.
Его супруга, Гульсина Минниханова, в 2021 году заработала 166,6 млн рублей. В ее собственности находятся три земельных участка общей площадью 2 553 кв. м, гостевой дом площадью 110 кв. м, квартира в 174 кв. м и машино-место.
В пользовании Рустама Минниханова находятся жилой дом площадью 263,2 кв. метра и земельный участок в 414,9 «квадрата».
Президент Татарстана в 2020 году заработал 8,24 млн рублей, его супруга — 213,1 млн рублей.
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