Президент Татарстана Рустам Минниханов заработал за 2021 год 8,6 млн рублей

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов заработал за 2021 год 8,6 млн рублей. Сведения опубликованы на сайте главы республики.

Его супруга, Гульсина Минниханова, в 2021 году заработала 166,6 млн рублей. В ее собственности находятся три земельных участка общей площадью 2 553 кв. м, гостевой дом площадью 110 кв. м, квартира в 174 кв. м и машино-место.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В пользовании Рустама Минниханова находятся жилой дом площадью 263,2 кв. метра и земельный участок в 414,9 «квадрата».

Президент Татарстана в 2020 году заработал 8,24 млн рублей, его супруга — 213,1 млн рублей.

Татьяна Леухина