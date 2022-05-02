В Казани почтили память мусульманских религиозных деятелей
Сегодня на Ново-Татарском кладбище Казани прошел День памяти наставников. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ Татарстана.
В мероприятии приняли участие главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлеев, председатель Совета аксакалов муфтията Татарстана Айрат хазрат Аюпов, историк Искандер Гилязов, общественный деятель Разиль Валеев, писатель Лябиб Лерон и другие.
Они посетили могилы выдающегося религиозного деятеля, первого казыя Татарстана Абдулхака Саматова и других.
Сегодня мусульмане отмечают Ураза-байрам. Верующих поздравили президент Татарстана Рустам Минниханов и президент России Владимир Путин.ОбществоКультура Татарстан
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