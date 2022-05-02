Новости общества

21:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани почтили память мусульманских религиозных деятелей

15:36, 02.05.2022
В Казани почтили память мусульманских религиозных деятелей
Фото: dumrt.ru

Сегодня на Ново-Татарском кладбище Казани прошел День памяти наставников. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ Татарстана.

В мероприятии приняли участие главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлеев, председатель Совета аксакалов муфтията Татарстана Айрат хазрат Аюпов, историк Искандер Гилязов, общественный деятель Разиль Валеев, писатель Лябиб Лерон и другие.

Фото: dumrt.ru

Они посетили могилы выдающегося религиозного деятеля, первого казыя Татарстана Абдулхака Саматова и других.

Сегодня мусульмане отмечают Ураза-байрам. Верующих поздравили президент Татарстана Рустам Минниханов и президент России Владимир Путин.

ОбществоКультура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем